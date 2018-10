News Caltanissetta, al via la Stagione Teatrale 2018/2019 denominata”Domenica pomeriggio a Teatro” di

Parte al Teatro Oasi della Cultura di Caltanissetta la Stagione Teatrale 2018/2019, denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro”. Una stagione, quella pomeridiana domenicale, che oramai è al suo diciottesimo anno di vita teatrale. Ha visto infatti, la sua nascita nel lontano 2000. Diciotto anni in cui tra il Teatro Margherita e il Teatro Oasi della Cultura si sono succeduti a Caltanissetta compagnie e artisti regionali e nazionali. Diciotto anni in cui il pubblico nisseno e non, ha avuto modo di apprezzare le scelte artistiche del suo direttore Giuseppe Speciale. Apprezzamento comprovato sino allo scorso anno dal fatto che la Stagione Pomeridiana è molto seguita e registra quasi sempre, il tutto esaurito. Quest’anno saranno 15 gli appuntamenti teatrali che faranno parte del Cartellone 2018/2019. Si parte Domenica 2 Dicembre alle ore 18,00 sino ad arrivare a Domenica 05 Maggio 2019. Quindici appuntamenti tutti comici e brillanti. Prerogativa di successo della Stagione Domenicale da diciotto anni a questa parte. Ad aprire il Cartellone il 2 Dicembre sarà il Teatro Stabile Nisseno con la commedia comica dal titolo “La Vita è una Commedia”. A seguire si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Oasi della Cultura attori di fama nazionale come Antonello Costa, Cosimo Coltraro, Elisa Franco, Antonio Grosso, Eduardo Saitta, Vito De Girolamo, Claudia Lerro, Carlo Loiudice. E poi ancora compagnie provenienti dalla Calabria, Puglia e Campania senza tralasciare la Sicilia. Chiuderà la Stagione Teatrale 2018/2019, Domenica 5 Maggio sempre il Teatro Stabile Nisseno con la commedia comica “Una nonna in ostaggio”.

Una Stagione Teatrale che ha da sempre un solo intento : “massimo rispetto per il pubblico, cercando di divertirlo divertendosi o farlo riflettere, riflettendo”.

Da lunedì 15 Ottobre è aperta la campagna abbonamenti presso la segreteria del Teatro Oasi della Cultura sita in Via Borremans 6 a Caltanissetta. Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Info: 0934/584652 – 340/9790959.

Teatro Stabile Nisseno