All News Caltanissetta, presentazione della storia dei primi tre anni della Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni” di

Evento di presentazione della storia dei

primi tre anni della Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni” in

occasione del rinnovo dello stesso contratto per altri tre anni. Il suddetto evento si

svolgerà martedì 06 novembre 2018 alle ore 18:00 presso la sala convegni della Casa

delle Culture e del Volontariato alla presenza di varie autorità. Durante l’incontro si

aprirà un vero e proprio dibattito tra coloro che hanno contribuito nel passato,

contribuiscono ancora oggi e contribuiranno domani a scrivere la storia della Casa; una

storia che ha già fatto tessere relazioni importanti con il Terzo Settore e con le istituzioni

(Comune, Prefettura, Asp, ex Provincia, Ufficio Scolastico di Caltanissetta, Istituto

Penitenziario Adulti, forze dell’ordine, Vescovo di Caltanissetta). L’evento contribuisce

a dare, ancora una volta, voce alle varie realtà che in questi tre anni hanno condiviso i

vari progetti, hanno favorito l’integrazione di alcuni immigrati e hanno portato all’avvio

di progetti ministeriali (Reddito di Inclusione – Progetto famiglia), frutto della

collaborazione sinergica tra Terzo Settore e Istituzioni, stimata come modello positivo

a livello nazionale. A tal proposito parteciperanno all’evento il Sindaco di Caltanissetta

(Dott. Giovanni Ruvolo) e la Giunta Comunale con i Dirigenti dei vari settori. Il dibattito

sarà, inoltre, sostenuto dal Presidente regionale del Mo.V.I. nonché vice-presidente del

Ce.S.Vo.P. Dott. Ferdinando Siringo e dal Portavoce regionale del Forum Sicilia Dott.

Pippo Di Natale.

Vi aspettiamo per continuare a costruire un dialogo e per consolidare i rapporti

con le istituzioni provinciali, regionali e nazionali