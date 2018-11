Cultura Caltanissetta, alle studentesse dell’I.I.S.S. “Luigi Russo” viene conferita l”onorificenza per la lingua francese di

Ormai da diversi anni gli studenti dell’I.I.S.S. “Luigi Russo” vengono insigniti da onorificenze per le eccellenze degli alunni in lingua francese.

Ad Agnese Cumbo della 4° B linguistico ed a Flavia Carmelinda Burgio della 4°A Linguistico é andato il Laureat de La Plume d’Or, consegnato dalla presidentessa dell’Alliance Francaise professoressa Clelia Morreale.

Le allieve sono state premiate per essersi classificate, su migliaia di studenti di tutte le nazionalità, all’81esimo ed all’84esimo posto nel mondo.

L’associazione Défense de la langue française propone infatti, dal 2000, sotto il patrocinio di Madame Jacky Deromedi, senatrice che rappresenta i Francesi residenti all’estero, Le Concours International “La Plume d’Or”, destinato agli studenti delle Alliances françaises di nazionalità straniera.

Alla cerimonia, svoltasi nell’Aula Magna dell’Istituto “Luigi Russo”, erano presenti, oltre alle rispettive classi delle studentesse, il Dirigente Scolastico professoressa Maria Rita Basta, la presidentessa dell’Alliance Francaise professoressa Clelia Morreale e le due docenti di Francese delle classi coinvolte, professoresse Valeria Dell’Utri e Maria Vassallo.