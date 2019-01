Politica Caltanissetta. Giammusso: ”Nissene e nisseni, amici e sostenitori di “Prima di Tutto i nisseni” di

in vista delle prossime elezioni comunali abbiamo accolto l’invito del presidente Nello Musumeci e del Commissario regionale di “Diventerà Bellissima”, prof.ssa Giovanna Candura, a continuare la nostra esperienza politica all’interno del movimento fondato dal Presidente della Regione Siciliana.

All’interno di “Diventerà Bellissima” porteremo le nostre istanze, le nostre idee e la nostra forza; armati di un grande desiderio di riscatto per la nostra Caltanissetta e per i nisseni. Lavoreremo a fianco dei dirigenti regionali e locali del movimento e saremo una amichevole “spina nel fianco” del Presidente, affinché i nisseni e le nissene siano sempre nei suoi pensieri.

Noi abbiamo voglia di rimboccarci le maniche ed iniziare a lavorare sodo per cercare di far recuperare alla nostra bellissima città la dignità e vivibilità che le hanno sottratto. Ormai siamo ai minimi termini, Caltanissetta è stata messa in ginocchio sotto ogni punto di vista ed i dati ufficiali parlano chiaro: primeggiamo in qualunque classifica negativa.

All’interno del movimento regionale “Diventerà Bellissima”, rappresentato in Sicilia ai massimi livelli istituzionali, saremo attenti, propositivi, vigili e pronti a farci sentire in favore della nostra amata città.

Abbiamo tanta voglia di fare e siamo convinti che anche grazie al nostro impegno, l’alba che sorgerà dopo un lunga notte durata 5 anni, sarà luminosa, anzi bellissima.

Arialdo Giammusso

“Prima di tutto i nisseni”

verso “Diventerà Bellissima”