Arialdo Giammusso: scritta offensiva contro le forze dell’ordine

Durante la settimana Santa la nostra città vive il momento di maggiore visibilità nazionale ed anche internazionale. Ieri sera, lo spettacolo che abbiamo offerto al mondo è a dir poco vergognoso: una scritta offensiva nei confronti della Polizia, campeggia durante la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo.

Chiaramente non si tratta di una delle solite frasi d’amore che scrivono al muro i ragazzi maleducati, si tratta di un vero e proprio sfregio all’immagine delle nostre apprezzatissime forze dell’ordine. E ciò è ancora di più intollerabile ed inconcepibile.

A voler tralasciare la paternità della scritta, sulla quale pochi dubbi mi sorgono, è veramente riprovevole la mancanza di un preventivo controllo ed un intervento da parte della amministrazione comunale.

Come si può tralasciare la cura di un luogo bellissimo e storico, purtroppo già stuprato da incivili (extracomunitari?), sapendo che li sarà rappresentata la Passione di Gesù? Che immagine della città offriamo al mondo che ci guarda grazie alle dirette on line di giornali e televisioni?

Al Comune, chi ha fatto finta di non vedere (quella scritta è lì da 2 anni) dovrebbe soltanto vergognarsi. Ai nostri amministratori, spesso impegnati in inutili e costose passerelle al teatro comunale, mi permetto di dare un semplice consiglio: “se non amate la vostra città, e si vede, cambiate mestiere!”.