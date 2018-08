Caltanissetta, il SAPPE: “Carenza di organico in carcere”. Poliziotti aggrediti nel tentativo di sedare una rissa

Questa notte ennesima aggressione presso l’stituto Penitenziario della nostra città. Quattro Poliziotti Penitenziari sono stati violentemente aggrediti soltanto per aver sedato una rissa tra Nigeriani all’interno di una delle stanze detentive. Gli stessi sono stati trattenuti presso il locale Nosocomio (Pronto Soccorso) per gli accertamenti di rito.

Il SAPPE, il Sindacato più rappresentativo del comparto a livello nazionale condanna fermamente tale susseguirsi di aggressioni al personale da parte dei delinquenti più facinorosi. Purtroppo i detenuti diventano sempre più violenti con l’aggravante di una conclamata carenza di organico nel Corpo in tutte le strutture Penitenziarie della Sicilia. Se l’amministrazione non ascolterà i nostri appelli sarà ancora un’estate molto calda . La Segreteria Regionale, Provinciale e locale tutta, esprime solidarietà e sostegno ai colleghi coinvolti nell’increscioso episodio. Siamo altresì pronti ad una programmata mobilitazione pacifica per rivendicare non solo i diritti ma anche per tutelare l’incolumità fisica degli Agenti.

V. Segretario Regionale

Vincenzo Mattina