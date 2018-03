Caltanissetta: inaugurata la Mensa dei Poveri, intitolata a Maria Cerami

Domenica 11 marzo è stata inaugurata presso l’ex scuola primaria “Vittorio Veneto” la mensa dei poveri che sarà gestita dalla parrocchia di Santa Croce. A breve sarà allestito anche un dormitorio che accoglierà chi si trova in una situazione temporanea di emergenza abitativa. la mensa è stata intitolata alla compianta Maria Cerami, funzionario del Comune di Caltanissetta recentemente scomparsa.

La parrocchia guidata da don Pietro Riggi da diversi anni è diventata un punto di riferimento per l’intero quartiere, ma soprattutto per le famiglie in difficoltà. Questa ultima iniziativa, la predisposizione di un locale idoneo alla offerta dei pasti ai più poveri, è stata condivisa e realizzata in sinergia con il Comune che ha messo a disposizione dei volontari di Santa Croce innanzitutto i locali della scuola, poi anche la somma di 12.000 euro e il materiale necessario alla realizzazione del dormitorio.

E’ importante l’iniziativa di don Pietro che ha visto lavorare insieme l’Amministrazione, la parrocchia, il Comitato di quartiere Santa Croce e per realizzare la mensa dei poveri.

Al di là degli interventi programmati e strutturati di sostegno e aiuto alle fasce deboli, iniziative come quella appena portata a termine nel quartiere Santa Croce, sono particolarmente efficaci e meritorie perché vedono lavorare per obiettivi comuni parroci, amministratori e volontari dei comitati di quartieri.

I parroci come don Pietro e diversi altri parroci della città, in particolare del centro storico, sono espressione della Chiesa di frontiera, di quella Chiesa che sa sporcarsi le mani per essere testimonianza fedele e autentica di Cristo.