Caltanissetta, venerdì incontro dal tema: “Pensare la politica è fare politica.”

Si svolgerà Venerdì 12 gennaio – a partire dalle ore 17.30 presso il Palazzo delle Poste sito in via Francesco Crispi 21 – un incontro dal tema: Pensare la politica è fare politica.

All’evento, sarà presentato il volume di Rocco Gumina intitolato La spremuta. Distinguere per capire (Lussografica, 2017). Il libro raccoglie tutti gli articoli e le interviste pubblicate nella rubrica “La spremuta” del giornale online di Radio CL1 che vanno dall’ottobre 2016 al novembre 2017, divisi in tre categorie: politica, cultura, economia. Fra gli intervistati figurano illustri pensatori del panorama italiano, accademici, filosofi, professionisti impegnati nel sociale, nel mondo cooperativo, nella scuola, nell’economia e nel lavoro. Una produzione che, come afferma il giornalista Alberto Sardo nell’introduzione, non disdegna: «l’analisi delle questioni locali ma con uno sguardo lungo, volando alto su temi etici e sociali di carattere nazionale e internazionale».

Alla presentazione del volume interverranno: il presidente della Banca del Nisseno Giuseppe Di Forti, il giornalista Alberto Sardo, il prefetto dell’Istituto Teologico “Mons. Guttadauro” di Caltanissetta don Giuseppe D’Anna, la docente dell’Università degli Studi di Palermo Marina Castiglione e la psicologa-psicoterapeuta Annalisa Lo Magno. L’incontro sarà moderato da Giuseppe Diprima, Incaricato Regionale della FUCI Sicilia.