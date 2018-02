Consulta provinciale Studentesca: progetto a favore dei minori non accompagnati

La Consulta Provinciale degli Studenti di Caltanissetta, che ha sede presso l’ufficio scolastico territoriale diretto dalla dott.ssa Patrizia Fasulo e supportati dal loro docente referente Carmelo Salvatore Benfante Picogna, ha approvato per il secondo anno consecutivo il progetto “Refugee’s Buddy”. “Si tratta – spiega il presidente Fausto Terrana – di un progetto di inclusione sociale in favore di tutti i minori non accompagnati residenti nel nostro territorio che, soprattutto ai nostri giorni, faticano a relazionarsi quotidianamente con il mondo circostante. Il progetto prevede incontri pomeridiani, organizzati dai rappresentanti della consulta, che si terranno in Istituti scolastici di Caltanissetta e Gela e tende a costruire insieme un percorso aperto e solidale!”.

L’attività prevede tre tipi di intervento con altrettanti gruppi:

-un gruppo di ascolto e comprensione con lo scopo di fornire un luogo adatto per esprimere idee e stati d’animo;

-un gruppo ricreativo con il compito di organizzare tornei sportivi;

-un gruppo di tutoraggio in riferimento alle materie scolastiche.

Tutte le associazioni della provincia che si occupano di minori non accompagnati e che sono accreditate presso le autorità competenti, interessate potranno dare la propria disponibilità di collaborazione a questo progetto che per la Consulta rappresenta una prerogativa di fondamentale importanza, vista la grande partecipazione dello scorso anno.

Per manifestare la propria disponibilità di collaborazione è possibile contattare, entro il 20 febbraio p. v., il Presidente della Consulta Fausto Terrana o il Coordinatore della Commissione Cultura Mattia Congiu ai rispettivi indirizzi di posta elettronica mail: fausto.terrana@hotmail.i t [1] e mattiacongiu24@gmail.it . [2]

Fausto Terrana Presidente Consulta Provinciale Studentesca [2]

Mattia Congiu Coordinatore Commissione Cultura [2]