Politica Delia, a Palazzo d’Orleans il Presidente Musumeci consegna al sindaco Bancheri i decreti di finanziamento per i progetti presentati di

Ieri mattina il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha consegnato al sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, i decreti di finanzaimento per realizzare le opere di efficientamento energetico del palazzo municipale (€. 984.372,15) e della scuola media “Luigi Russo” (€. 947.802,00).

Solamente 43 Comuni Siciliani su 390 hanno potuto beneficiare di un finanziamento. Tra questi solo otto Comuni hanno ricevuto il finanziamento per più di un progetto tra i quali, il Comune di Delia è tra questi.

La consegna è avvenuta durante una cerimonia pubblica che si è svolta nella sala Alessi di Palazzo d’Orleans.

I due progetti rientrano nel Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 — Asse Prioritario 4 “Energia Sostenibile e Qualità della Vita”, azione 4.1.1.

Ad oggi i progetti finanziati oltre a quelli di oggi sono sei e riguardano il sistema di videosorveglianza, la fibra ottica, il restauro della chiesa Madre, la fornitura di defibrillatori alle scuole locali.

“I finanziamenti odierni – spiega il sindaco Gianfilippo Bancheri – serviranno a contenere la spesa energetica degli immobili in tema di efficientamento e contenimento dei costi energetici con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia primaria dell’edificio comunale e di quello scolastico e degli impianti esistenti”