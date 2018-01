Forza Italia Giovani: Andrea Pranio nuovo coordinatore cittadino di Caltanissetta

E’ giunta pochi giorni fa la nomina a coordinatore cittadino per la città di Caltanissetta di Andrea Pranio alla guida del movimento giovanile di Forza Italia, ad annunciarlo Fabrizio Parla coordinatore provinciale. Andrea Pranio è un caro amico <<afferma Fabrizio Parla>> , un ragazzo che ha sempre partecipato alle attività dei movimenti giovanili quali Giovane Italia e Azione Studentesca, dimostrando coerenza e passione per la politica, con lui ho condiviso gli anni della rappresentanza studentesca, delle attività di partito e le campagne elettorali più recenti ed è proprio per tali ragioni che siamo lieti di dare questo incarico cittadino a lui, ad una persona che c’è sempre stata.

Credo che la politica debba puntare su giovani coerenti, umili e capaci, giovani che della protesta sappiano fare soprattutto proposta ed è esattamente questo l’interesse che ha il gruppo di FIG contribuendo così alla crescita del partito di Silvio Berlusconi. Un grazie particolare va a Gaetano Sola nostro dirigente e a Dario Moscato come Coordinatore Regionale per il costante impegno a favore di tutti i coordinamenti della regione dando la possibilità a tanti giovani di mettersi in rete e di lavorare per la crescita dei territori.

La scelta ricaduta su Andrea Pranio <<conclude Parla>> è emersa da un confronto con i giovani di Forza Italia Giovani tra questi universitari iscritti presso l’Ateneo di Palermo, Enna e Catania, ex e nuovi militanti tra questi Ferdinando Cammarata Vice-Presidente della Consulta di Ateneo e giovani che lavorano sul territorio nisseno. Sono orgoglioso <<afferma il neo coordinatore Andrea Pranio>> che la scelta sia ricaduta su di me, il primo passo sarà quello di coinvolgere tanti giovani vicini alle idee di centrodestra per sviluppare valide proposte per la crescita della nostra città>>