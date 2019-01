All News Il Sen. Stefano Candiani risponde ai contestatori gelesi “Felice di dare ai Siciliani onesti la certezza di un partito fatto da persone leali e serie!” di

“La Lega, in Sicilia, sta rispecchiando pienamente i programmi e il dettato etico del progetto di Matteo Salvini. E’ a lui che l’intera struttura guarda come responsabile e guida politica”. Queste le parole dei referenti territoriali Lega, Igor Gelarda e Fabio Cantarella a cui si associano tutti gli altri responsabili territoriali, prendendo le distanze da alcuni contestatori gelesi. Il messaggio a Leone Venticinque e Antonio Giudice arriva forte e chiaro. “Esiste un codice etico che deve essere rispettato – precisa il Sen. Stefano Candiani – e chi non è in regola è fuori dalla Lega, così come tutti quelli che hanno provato ad iscriversi solo per tornaconto personale o per creare scompiglio. Le reazioni scomposte di qualche scontento, che anziché rimboccarsi le maniche e lavorare per il territorio rivendica poltrone, confermano la necessità e la correttezza delle scelte fatte: c’è gente che attacca la Lega qualificandosi come militante o leghista, ma che in realtà millanta. In Sicilia – afferma Candiani – abbiamo intrapreso un percorso ben preciso che è cominciato con l’apertura di circoli, aggregando persone oneste e capaci, per poi costituire una dirigenza preparata e coraggiosa, che a livello locale ha preso in mano il partito e lo sta facendo crescere, nonostante tutte le difficoltà del caso. Con le loro esternazioni – conclude il senatore – questi millantatori non hanno solo offeso i propri concittadini, ma un intero partito tentando di metterne in discussione la serietà e la correttezza. Non sono queste le persone di cui la Lega ha bisogno.

Felice di dare invece ai Siciliani onesti la certezza di un partito fatto da persone leali e serie”