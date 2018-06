La Rete Mondiale di Preghiera del Papa a Caltanissetta

Grande partecipazione al raduno di giorno 2 giugno dei gruppi della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) che provenienti da tutta la Sicilia hanno animato il pellegrinaggio regionale presso il Santuario Diocesano Santa Flavia di Caltanissetta. La bella accoglienza del parroco don Onofrio Castelli del Parroco in solidum don Gino La Placa e del Direttore Diocesano dell’Apostolato della Preghiera don Salvatore Asaro ha fatto sì che tutti i gruppi si trovassero subito raccolti in un clima familiare e immersi in un’atmosfera di raccoglimento. Subito dopo la recita del Santo Rosario i gruppi hanno ascoltato la relazione di don Onofrio Castelli riguardante l’origine della devozione alla Madonna di Fatima nella parrocchia di Santa Flavia e la storia, la spiritualità e la missione dell’Apostolato della Preghiera.

Non è mancato il momento di riflessione grazie al promotore regionale della Rete don Salvatore Fiumanò che ha concelebrato il Banchetto Eucaristico con I Direttori Diocesani dell’Apostolato presenti al raduno. Il Presidente Nazionale Giovanni Alessi ha ricordato l’importanza dell’associazione in seno alla chiesa e il motivo della sua ricreazione in Rete Mondiale di Preghiera del Papa invitando, altresì, l’assemplea al Convegno Nazionale che si svolgerà a Sassone-Ciampino dal 10 al 13 settembre 2018.

I delegati della Sicilia orientale, Rosario Colianni e occidentale Antonella Sucameli, quest’ultima anche in qualità di Vice Presidente dell’Italia del Sud, hanno centrato il loro intervento sul carisma dell’Associazione ricordando che il 2018 è l’anno della 3° tappa della ricreazione in cui ci viene chiesto di entrare sempre più in un dinamismo apostolico a livello personale e comunitario offrendo alle parrocchie un cammino di formazione e di preghiera per entrare nella dinamica missionaria dell’Evangelii Gaudium. . La giornata, organizzata con la collaborazione del gruppo diocesano dell’Apostolato di Caltanissetta e della sua Presidente Diocesana Angela Bonsignore, si è conclusa con una conviviale.