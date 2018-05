Lega Salvini Premier: confermato segretario a Gela per acclamazione Antonio Giudice

Il vento di prua che spinge la Lega, dopo la vittoria alle elezioni del Friuli, ha messo le ali ai piedi alla cellula gelese nella quale tutti si vogliono imbarcare per la nuova avventura politica del futuro. Nuovo entusiasmo con il capitano collaudato. Nei locali della sede che ha accompagnato i primi passi della Lega per Salvini Premier di Gela, si è svolta la riunione ordinaria della base storica del movimento in città: il gruppo ha deciso di riconfermare, per acclamazione, alla guida della sezione leghista gelese, Antonio Giudice.

La motivazione dell’ acclamazione, è stata individuata nel voler continuare un percorso iniziato 4 anni or sono, che solo Giudice può indicare, quale profondo conoscitore del territorio. “Ancora carico delle emozioni che questi anni di militanza mi hanno regalato e dei risultati ottenuti – ha detto Giudice, subito dopo avere ricevuto la fiducia degli amici leghisti – intendo continuare a condividere con i militanti storici queste emozioni. Certo di poter contare su ciascuno di loro, garantisco il mio impegno.

Il Senatore Stefano Candiani, coordinatore regionale, coadiuvato in questa fase delicata di riassetto, dall’Avv. Fabio Cantarella, nostro portavoce in Sicilia, con la sua autorevole e comprovata esperienza politica individuerà le persone, più idonee a rappresentare il movimento nel territorio”.