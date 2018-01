Nisseni dove siete? 

Riceviamo:

“Dove sono tutti quei cittadini che una volta si occupavano ed interessavano attivamente della vita della città, della sua crescita e del suo sviluppo, dove sono i politici che ad ogni campagna elettorale, li rivedremo a breve, gridano dal palco in Piazza amore verso questa città, dove sono le persone di cultura che in passato se erano spese in un progetto per la città, dove sono i rivoluzionari ed i sognatori, dove sono coloro che a costo di farsi “nemici” gridavano per le strade il dissenso la rabbia, dove sono tutti i delusi, dove sono i trombati, dove sono gli estromessi, dove sono tutti coloro che appena usciti dal Palazzo minacciavano ferro e fuoco, rilevazioni ed azioni eclatanti, dove sono coloro che dovrebbero avere il coraggio di chiedere conto alla politica, dove sono coloro che dovrebbero essere dalla parte dei cittadini ed invece scodinzolano al potere per un piatto di lenticchie, dove sono quelle belle interviste dove si mettevano a disagio e a nudo i politici di turno, dove sono quelle inchieste che mostravano inefficienze, incapacità ed altro, dove sono gli oppositori, dove sono coloro che ieri minacciavano di far saltare il banco e che oggi anzi lo rafforzano, dove sono gli eroi di un tempo…..dove sono…dove.

Le grida, le urla, il malessere, il malcontento arriva solo dai cittadini sui social, che piacciono o no sono diventati, tranne qualche consigliere, l’unica vera opposizione, dove giornalmente si chiede a chi ci amministra di dare risposte certe, fatti veri e non parole, notizie certe e non promesse, azioni e non slogan. Dove siete, cosa fate, non vi nascondete, noi siamo i vostri datori di lavoro attuali o futuri, a noi dovete rendere conto, ma sinceramente e non con prese per i fondelli e tramite interviste rilasciate per prenderci solo in giro.

Si perché di questo si tratta, andate in radio o in tv a dire cose che puntualmente vengono smentite dai fatti o da qualche tribunale, sappiatelo, non siamo scemi, spesso facciamo finta di credervi, ma solo per educazione e rispetto, quello che non avete voi nei confronti di noi cittadini; magari qualcuno ci casca ed alle prossime elezioni vi rivoterà…ma attenzione, noi stavolta siamo qui, vi faremo le pulci alle prossime elezioni, quando ci verrete a raccontare i vostri bla bla…noi risponderemo con quello che avete fatto, chi avrà lavorato bene avrà riconosciuti i meriti, ma chi si è preso gioco e soldi dei cittadini è meglio che eviti di ricandidarsi e si cerchi un lavoro vero, suo.

Dovunque voi siate sappiate una cosa, e vero che una singola pietra gettata nello stagno non sconvolge il mondo, ma crea delle piccole onde che arrivano sino a riva, immaginate se le pietre cominciano ad essere una, due, tre….e via così.

Noi non molliano e soprattutto non ci facciamo intimorire #sappiatelo – Sergio Cirlinci