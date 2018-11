Cronaca O.S. UGL scrive al Presidente della Regione. Garanzia giornate lavorative forestali e trattoristi. Interventi per prevenire dissesto idrogeologico di

La O.S UGL scrive al Presidente della Regione

Pregiatissimo Presidente,

la scrivente O.S. nonostante le rassicurazioni ricevute dall’ Assessore regionale all’agricoltura allo sviluppo rurale ed alla pesca mediterranea Edy Bandiera, nel risolvere il problema tecnico utilizzo dei fondi FSC, ritiene il provvedimento di sospensione dei lavoratori forestali un atto irresponsabile, anche alla luce dell’alluvione che ha colpito l’entroterra

palermitano e agrigentino che ha prodotto morte e devastazione a causa dell’esondazione del fiume Milicia. Un provvedimento incomprensibile poiché le stesse risorse sono state sbloccate con la delibera della Giunta regionale del 18 ottobre u.s., con la conseguente emanazione di una nota, a firma del Dirigente Generale Regionale dello Sviluppo Rurale, Mario Candore, che autorizzava la prosecuzione sino al completamento delle garanzie occupazionali dei lavoratori forestali. In un momento così drammatico di allerta per la Sicilia, dopo la tragedia che ha colpito i comuni di Casteldaccia, Vicari e Cammarata riteniamo che chi di competenza si debba assumere le dovute responsabilità se le risorse FSC non sono state iscritte negli appositi capitoli di bilancio.

Come Ugl, CHIEDIAMO la revoca della sospensione dell’attività lavorativa per i lavoratori forestali e i trattoristi dell’ESA. Data l’emergenza in corso, Ugl sottolinea positivamente la convocazione di un Giunta straordinaria per assumere le prime urgenti decisioni; ed in tal senso, con la presente CHIEDIAMO una soluzione immediata al problema.

Se ciò non dovesse accadere, i lavoratori aderenti all’Ugl sono pronti a mettere in campo tutte quelle iniziative di lotta democratica, già con un sit-in per il prossimo 7 novembre, per un positivo esito della vertenza allo scopo di dare ai lavoratori forestali ed ai trattoristi dell’ESA certezze lavorative.

Per scongiurare altri disastri ambientali e tragedie umane, CHIEDIAMO di intervenire con efficacia e immediatezza per sostenere le comunità’danneggiate e più in generale sostenere il territorio siciliano indicando le misure idonee a disciplinare le attività di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni. Dopo anni di immobilismo e incapacità politica, la Sicilia ha un Piano di gestione del Rischio Alluvioni apprezzato dalla Giunta regionale con delibera n.274 del 25 luglio 2018 e l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia introdotta dall’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8. Il Governo regionale ha finalmente colmato un ritardo di oltre 10 anni dando attuazione alla Direttiva 2007/60/CE ed al decreto legislativo n.152/2006 che ha individuato la Sicilia come distretto unico a se stante.

Quello che ci chiediamo però, per scongiurare ulteriori catastrofi, è come mai nei mesi scorsi, successivamente all’approvazione del Piano di gestione del Rischio alluvioni, non si sia proceduto alla manutenzione del fiume Milicia, la cui esondazione ha provocato morte e tragedia a Casteldaccia, utilizzando i forestali, i trattoristi dell’Ente di Sviluppo Agricolo, oltre ai dipendenti dei Consorzi di bonifica. Eppure, il piano di gestione del distretto idrografico della Regione Siciliana ha individuato sul Bacino Idrografico del Fiume Milicia aree a

pericolosità idraulica censite nel vigente Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.).

Infatti l’area situata sul Fiume Milicia dalla località Ciandrotto fino alla foce e identificata con il codice 035-E01 e classificata con un grado di pericolosità idraulica variabile da P1 a P3. Come Ugl lanciamo l’appello al governo regionale per intervenire energeticamente e garantire la messa in campo delle azioni previste per monitorare fiumi, torrenti e corsi d’acqua, utilizzare i lavoratori specializzati nelle opere di prevenzione dissesto idrogeologico e tutela del territorio, liberando i fiumi interessati dalle recenti alluvioni per normalizzare il contesto ed evitare ulteriori danni, utilizzando i forestali, i trattoristi dell’ESA ed i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, mettendo in sicurezza la viabilità secondaria.

Il Segretario regionale UGL Agricoli e Forestali

Francesco Arena

Il Segretario regionale

Giuseppe Messina