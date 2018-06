Sicilia: messaggio di Musumeci ai Prefetti per il 2 Giugno

Palermo – In occasione della Festa della Repubblica, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha inviato un messaggio ai nove prefetti dell’isola. Questo il testo.

“Signor prefetto, la Repubblica, che oggi celebriamo, e particolarmente la nostra Regione, vivono un momento difficile sotto molti profili, ma per ciò stesso ricco di possibilità di incidervi positivamente, anche e soprattutto attraverso la promozione della più stretta e proficua collaborazione tra le Istituzioni locali e gli Uffici territoriali dello Stato.

Esprimendole in tale quadro i sensi della più viva soddisfazione per i rapporti sin qui intercorsi, sento il bisogno di manifestare l’auspicio che si possa proseguire lungo questo cammino, verso appunto il conseguimento della massima sinergia ed efficacia delle azioni istituzionali, mai avulse e del tutto indipendenti dal contesto complessivo in cui trovano esecuzione.

Certo che condividerà questo pensiero e questo desiderio, ho il piacere di porgerle i più cordiali saluti”.