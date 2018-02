Sondaggio Euromedia Research Youtrend, Uninominale Camera dei Deputati: nessun seggio in Sicilia al PD Centro-sinistra

Da un sondaggio Euromedia Research Youtrend, Uninominale Camera dei Deputati, pubblicato oggi sul quotidiano La Sicilia i seggi andrebbero tutti al Centro destra e qualcuno al M5S; per il PD e per la colazione di centro sinistra non ci sarebbere alcuna speranza di conquistare seggi.

La guerra in corso dentro il PD, la maniera con la quale si è arrivati alla composizione delle liste, avrebbe determinato una situazione di grande penalizzazione per tutti i candidati del centro sinistra; nel collegio di Caltanissetta-Gela il centro sinistra che candida Grazia Augello, sarebbe al 19%, il centro destra che vede candidato l’ex deputato e presidente della provincia Pino Federico viene dato in vantaggio al 40.1 e subito dopo con il 38.4% il M5S che candida l’Avv. sancataldese Dedalo Pignatone.

Qualche speranza di ribaltare i pronostici potrebbe esserci forse in qualche collegio in cui è presente un candidato con un forte “appeal personale” ed espressione del territorio, come quello di Enna, dove concorre per un seggio il Sindaco di Troina Fabio Venezia.