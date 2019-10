Politica A Catania la presentazione del movimento politico Democrazia Solidale – DEMOS Sicilia di

Lunedì 28 ottobre alle ore 11.00 presso il Palazzo Biscari, in via Museo Biscari a Catania, si terrà la presentazione del movimento politico Democrazia Solidale – DEMOS Sicilia.

Movimento che nasce dalle esperienze civiche delle ultime elezioni amministrative locali, fino alla candidatura ed affermazione del medico di Lampedusa al Parlamento Europeo On. Pietro Bartolo (tessera n.1 di Demos).

Alla presenza del Coordinatore nazionale Paolo Ciani (Consigliere regionale Lazio) e del neo Coordinatore regionale Emiliano Abramo saranno presentati i nuovi organismi dirigenti e le linee di azione politica.

Per noi la politica va riscoperta e va anche ripensata: non ci piacciono le semplificazioni del leaderismo, della continua polarizzazione, della politica twittata o dell’autoreferenzialità: tutto si consuma in fretta, in chiacchiere e risse continue, senza valori e senza memoria; diciamocelo sinceramente: una politica così ha allontanato tanti.

Per noi è tempo di muoverci! Per questo abbiamo dato vita a DEMOS Sicilia-Democrazia Solidale #pensasolidale