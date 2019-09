Politica Alessandro Pagano (Lega): piena solidarietà al mondo delle autoscuole. Preannuncio interrogazione di

Tutte le sigle sindacali oggi faranno una serrata e non faranno svolgere gli esami di guida. L’iniziativa tanto originale quanto forte va contro il governo giallo-rosso, Renzi-Zingaretti-DiMaio-Conte che ha aumentato di improvviso l’Iva al 22% nei confronti delle autoscuole. Addirittura questa imposta sarà retroattiva.



Siamo profondamente contrari a questo aumento perché le scuole guide sono gli unici enti di formazione e un presidio di legalità per tutte le persone over 18, dopo le scuole dell’obbligo. Il diritto a circolare nelle strade e gli obblighi di legge in materia stradale vengono impartiti dalle autoscuole che dovrebbero essere aiutate, non penalizzate.

Preannuncio una interrogazione alla Camera.

Lo dichiara su fb, Alessandro Pagano, Vice Presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati.