Politica Alluvione nel Nisseno. Incontro all’ARS con amministratori e parlamentari 5 stelle di

“Si svolgerà il prossimo 4 Novembre, alle ore 12.00, presso la sede ARS di Catania, un incontro con l’Ing. Calogero Foti, capo della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana, i parlamentari regionali e nazionali del Movimento Cinque Stelle e gli amministratori dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici straordinari che hanno investito la Sicilia lo scorso anno” – così informano in una nota i portavoce alla Camera Azzurra Cancelleri, Rosalba Cimino, Vita Martinciglio, Filippo Perconti, Dedalo Pignatone e Michele Sodano.

“Un’occasione per fare un focus sulla prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico, un prospetto in merito agli interventi da effettuare per il ristoro dei danni subiti da privati e dalle imprese del territorio, la manutenzione delle infrastrutture e l’erogazione dei fondi stanziati”.

Saranno coinvolti i seguenti comuni della provincia di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Campofranco, Mussomeli, Sutera. Comuni della provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Casteltermini, Cianciana,Favara,Licata, Lucca Sicula,Menfi,Montallegro,Montevago, Palma di Montechiaro, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.

Comuni della provincia di Trapani saranno: Alcamo, Campobello di Mazara, Calatafimi, Castelvetrano, Marsala, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa.

Comuni della provincia di Palermo: Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, Santa Cristina Gela, San Giuseppe Jato, Santa Flavia, Trabia, Valledolmo, Vicari, Villafrati.

E poi ancora, Ragusa: Ispica, Modica, Scicli. Catania: Catania, Militello val di Catania, Mineo, Palagonia, Raddusa, Ramacca, Scordia e Vizzini. Enna: Agira, Aidone, Barrafranca, Catenanuova, Cerami, Piazza Armerina, Troina. Siracusa: Rosolini, Siracusa, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Sortino.