Politica Amministrative Caltanissetta. Il candidato Sindaco Oscar Aiello incontra i giovani insieme all’On. Andrea Crippa di

Grande entusiasmo e numerosa partecipazione ieri al comitato elettorale della Lega, dove il Coordinatore dei giovani della Lega, On. Andrea Crippa, è intervenuto per sostenere il candidato Sindaco, Oscar Aiello.

Presenti all’incontro anche i Responsabili regionali della Lega, Igor Gelarda, Fabio Cantarella e Massimiliano Rosselli ed il Vice Capogruppo alla Camera, On. Alessandro Pagano.

I vertici del partito di Matteo Salvini hanno intrattenuto la folta platea, composta prevalentemente da giovani, spiegando che la Lega investe sui giovani con i fatti e non con le parole: il Capogruppo a Montecitorio è Riccardo Molinari del 1983, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è Massimiliano Fedriga del 1980, il Coordinatore federale dei giovani Andrea Crippa, già Onorevole, è del 1986 mentre a Caltanissetta la Lega è l’unico partito che sta puntando su un candidato Sindaco giovane, Oscar Aiello, come Fedriga del 1980. Giovani si, ma con esperienza e formazione hanno ribadito i dirigenti della Lega, annunciando che a breve partirà in Sicilia una scuola di formazione politica per i giovani leghisti.