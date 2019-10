Sport Anche nel 2019 il Motor Team Nisseno miete allori nella gare automobilismo di velocità in salita di

Anche nel 2019 il Motor Team Nisseno miete allori nella gare automobilismo di velocità in salita. I primi titoli di cui si può fregiare la blasonata scuderia nissena li portano Domenico Budano e Giovanni Carfì.



In foto Domenico Budano



In foto Giovanni Carfì

Domenico Budano con il successo alla Coppa Nissena ha coronato la sua grande stagione portando a casa il Trofeo Nazionale della Montagna assoluto nella categoria Racing Start Plus con la sua Peugeot 106 avendo dominato ovviamente nella classe 1400 della stessa categoria. Il pilota buterese ha collezionato un fantastico en plein in tutte le cronoscalate a cui ha partecipato dimostrando anche quest’anno di essere decisamente performante. Per lui sei vittorie di classe su sette gare dopo essersi ritirato all’esordio in Calabria nella Luzzi Sambucina.

Momenti di gloria anche per il gelese Giovanni Carfì all’esordio quest’anno su Formula Renault. Ha vinto anche lui la sua classe nel Trofeo Nazionale classificandosi al secondo posto assoluto di tutto il gruppo.

Soddisfattissimo il presidente del Motor Team Nisseno Nicola Vullo che aspetta adesso dagli altri iscritti nelle varie categorie altri titoli. Fra mille difficoltà i piloti nisseni dimostrano sempre di essere costantemente presenti ma anche molto bravi alla luce delle affermazioni che ogni anno raccolgono su tutti i tracciati di gara nazionali.