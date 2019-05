Politica Armao: “Vanno recuperate le strutture abbandonate, dal mercato ortofrutticolo al frigo macello e al comparto minerario” di

“Non è solo un sodalizio politico ma anche, e soprattutto, un’amicizia, un rapporto personale quello che mi lega a Michele Giarratana; di stima e affetto tra due persone che amano profondamente il proprio territorio”, esordisce così il vice presidente della Regione Gaetano Armao alla conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Michele Giarratana.



Nella foto l’avvocato Antonio Campione, Gaetano Armao e Michele Giarratana

Una presenza istituzionale importante che ha tracciato un percorso di estrema collaborazione con il Comune di Caltanissetta.

“Per Caltanissetta abbiamo previsto un percorso condiviso che riguarda il rilancio del turismo, delle realtà imprenditoriali che saranno volano per la città. La Sicilia viene ‘dipinta’ con tre punte ma, dobbiamo ricordare che al loro interno c’è un cuore pulsante: Caltanissetta. Una città che deve mirare su una forza politica, su un programma, come quello di Michele Giarratana, che faccia diventare la Caltanissetta una forza attrattiva”

Il vice presidente ha tracciato le linee sulle quali il governo regionale e l’amministrazione comunale guidata da Michele Giarratana si muoveranno: “Il governo regionale si impegnerà ad affrontare e risolvere, con Michele sindaco di Caltanissetta, i problemi legati al mercato ortofrutticolo avviando un tavolo di confronto affinchè si possa rilanciare il settore con una progettualità mirata. Lo stesso dicasi per il comparto delle miniere e per l’ente zolfi di Santa Barbara, risorse abbandonate a sé stesse che verranno recuperate e rilanciate con destinazioni d’uso che verranno decise di concerto con l’amministrazione comunale. Infine, il frigo macello. Punteremo all’autosufficienza grazie ad investimenti di natura strutturale”.

Questi i primi interventi sui quali Regione e Amministrazione comunale lavoreranno e che, in tempi brevissimi, porteranno a termine.

“Lavoreremo con impegno perchè in questa città si porti il risultato”, conclude il vice presidente Gaetano Armao.