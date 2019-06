Cronaca Arriva in Sicilia la campagna “Aspettando Crohn”, La Rocca Ruvolo: “Importante parlarne” di

Nella sede dell’Ordine dei medici della provincia di Palermo, la conferenza stampa di presentazione della campagna sociale “Aspettando Crohn. L’Agenda Impossibile” patrocinata dall’associazione pazienti A.M.I.C.I. Onlus e dalla società scientifica IG-IBD (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Diseases) e promossa con il contributo di Janssen Italia.

Obiettivo della campagna la sensibilizzazione e l’informazione dell’opinione pubblica sulla malattia di Crohn e sulla complessità della condizione delle persone che ne soffrono attraverso la proiezione nelle sale cinematografiche della Sicilia di un cortometraggio realizzato dal trio comico romano The Pills. Oltre alla Sicilia, hanno aderito al progetto anche le seguenti regioni: Lazio, Lombardia, Puglia, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna.

La malattia di Crohn, che colpisce in Italia circa 100.000 persone e che si manifesta in una fascia d’età compresa tra i 15 e i 35 anni, è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino che può colpire qualsiasi parte del tratto gastrointestinale, dalla bocca all’ano, provocando una vasta gamma di sintomi.

“Solitamente – sottolinea la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo – si parla poco della malattia di Crohn e questo aggrava il disagio di chi ne soffre, iniziative come quella presentata oggi sono importanti per farla conoscere e per dare voce a chi tutti i giorni è costretto a conviverci spesso in silenzio”.