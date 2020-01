News Caltanissetta. Al Teatro Regina Margherita “Los 4 Cobre” la comicità “muta” di Theatre Degart di

Il pluripremiato spettacolo della compagnia siciliana dedita alla visual comedy, fonde nella comicità la poetica dei clown con l’arte delle maschere per raccontare una famiglia, specchio della società di oggi, che ha perso la sua identità nel mondo virtuale “Los 4 Cobre”- Teatro Regina Margherita, giovedì 9 gennaio ore 21. Reduci dal successo ottenuto al XXIV Festival Internacional de Teatro Còmico de Maia (Portogallo), arriva al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta giovedì 9 gennaio alle ore 21, per la stagione organizzata dall’Amministrazione comunale, “Los 4 Cobre”, il nuovo e pluripremiato spettacolo di Theatre Degart.

La compagnia siciliana, punto di riferimento della visual comedy e del clown, porterà in scena uno spettacolo innovativo – nato dall’incontro con la compagnia tedesca-venezuelana “Teatro strappato” composta da maestri mascherai, ultimi discepoli del compianto maestro padovano Donato Sartori – che fonde l’arte delle maschere alla poetica dei clown, incontrandosi nella comicità: una comicità “muta” ma rumorosa, mai volgare, che in un susseguirsi di quadri familiari affronta il delicato tema della tempesta mediatica a cui siamo sottoposti e che risucchia tempo ed energie alle relazioni e agli affetti.

Organizzato in una sequenza di quadri, lo spettacolo che è stato ospitato in alcuni dei più prestigiosi festival europei (dal Fringe Festival di Torino e Brightone ad Avignone Off), riassume alcuni momenti di una “famiglia tipo”, specchio di un’importante fetta della società che si trova alla deriva a causa della tempesta mediatica a cui è sottoposta, per cui la parte del tempo e delle energie vengono spese nell’utilizzo della rete che ha così modificato relazioni, affetti e comportamenti.

Protagonista di “Los 4 Cobre” è una famiglia che ha perso la sua identità nel mondo virtuale, dal quale fa fatica a distaccarsi. Osservare i quattro personaggi fa riflettere su quanto sia ricca e colorata la vita fuori dallo schermo, su quanto possa essere divertente ridere dei propri difetti … e chissà che non sia proprio l’ironia la formula per superare la condizione di noia e dipendenza dalla rete.

Daniele Segalin, più conosciuto come Dandy Danno, dopo aver sperimentato i grandi circhi internazionali, tra cui il leggendario Florilegio della famiglia Togni insieme alla sua partner sulla scena e nella vita, Graziana Parisi (regista, coreografa e costumista che ha collaborato con grandi artisti internazionali, tra cui Jango Edwards), e aver conosciuto i palchi di qualsiasi continente, si è specializzato nell’arte della visual comedy. Insieme sono il duo Dandy Danno e Diva G che nel 2015 è stato inserito tra i 100 comici più divertenti del mondo e a dicembre 2017 ha appresentato l’Italia al XXX Clown Award. Punto di convergenza del duo comico è Theatre Degart che ha come scopo quello di far scoprire al pubblico il gusto autentico della risataattraverso un percorso di contaminazione artistica. Il silenzio, l’assenza di limiti e barriere, l’universalità del linguaggio corporeo che utilizzano nei loro spettacoli, trascina il pubblico in una interazione costante. Nei loro spettacoli si ride, lasciandosi travolgere e partecipando attivamente alla performance che diventa una “bolla” surreale, capace di racchiudere attori e spettatori. L’interazione è il pilastro che regge i loro progetti, anche quelli formativi, spesso incentrati sull’educazione alla felicità. Perché far ridere è un mestiere serio, è un’arte che Theatre Degart porta avanti con impegno e senza mai cedere alle lusinghe di una più semplice e scontata volgarità.

LOS 4 COBRE

di Theatre Degart

Con Daniele Segalin, Graziana Parisi, Floriana Sabato, Silvia Barbera

Regia Dandy Danno & Diva G

Tecnici Giorgio Intelisano e Giuseppe Ferraù

Ideazione Daniele Segalin

Costumi Graziana Parisi

Studio scenico Odette Rigano & Elena Arcidiacono

Allestimento scenico ed effetti speciali Show Concept

Maschere Teatro Strappato

INFORMAZIONI

Teatro Regina Margherita

Biglietti: da 10 a 6 euro

Botteghino aperto da lunedì a venerdì ore 10-13, lunedì e mercoledì anche ore 16- 18

Biglietteria on line www.liveticket.it

On line si può utilizzare il Bonus Cultura: 18app e Carta Docente