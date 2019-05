Cronaca Caltanissetta. “Cittadini d’Europa” al liceo scientifico “A. Volta” l’iniziativa promossa dalla consulta provinciale degli studenti di

Giovedì 16 Maggio alle ore 16:00, presso la biblioteca del Liceo Scientifico “A.Volta” di Caltanissetta , si svolgerà l’iniziativa “Cittadini d’Europa”, promossa dalla Consulta Provinciale degli studenti di Caltanissetta.

L’obiettivo è quello di confrontarsi e discutere in merito al funzionamento delle Istituzioni dell’Unione Europea, al fine di arrivare preparati e consapevoli alle imminenti Elezioni Europee del 26 Maggio. L’iniziativa non ha colore partitico e sono invitati tutti coloro che abbiano voglia di informarsi e partecipare.

interverranno:

-Alessandro Ruslans Fusco, per tre anni presidente di una delle consulte più grandi d’Italia (Napoli) e già moderatore dello scorso Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta. Alessandro studia Scienze Politiche presso l’università di Bologna e sta girando l’Italia insieme all’associazione Evolve per parlare di Europa.

-Luca Cigna, studente presso l’Università Science Po di Parigi. Apprezzato e stimato per la voglia e l’attivismo durante gli anni liceali. I suoi studi e la sua esperienza lo rendono un esperto della tematica Europea.

-Giuseppe Giangreco, rappresentante di istituto del Liceo Scientifico “A.Volta”, Assistente di Presidenza del Parlamento Europeo Giovani e promotore dell’iniziativa del PEG che ha spinto tanti studenti, di diversa nazionalità, a visitare la Città di Caltanissetta qualche mese fa.

Modera: Fausto Terrana, Presidente Regionale Consulte degli studenti Sicilia.

Siete tutti invitati!