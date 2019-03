Eventi Caltanissetta. Concorso “Lettere a Letizia”: mercoledì la premiazione alla scuola Rosso di San Secondo By

L’edizione speciale 2018 del Concorso “Lettere a Letizia” si concluderà mercoledì 20 marzo 2019 con la premiazione degli elaborati selezionati dalla giuria. La premiazione si terrà nell’ Aula Magna – Teatro della Scuola Media Rosso di San Secondo alle ore 16:30. Sono pervenute 45 opere per la prima sezione e 16 per la seconda. La giuria presieduta da Marina De Nicola, composta da Angela Amico, Gisella Avenia, Giorgio De Cristoforo, Fernanda Fiandaca, Salvo Iannì, Mauro Milan, ha emesso il seguente verdetto:

Prima sezione scuola secondaria di primo grado: vincitrici/vincitori

1° Aicha Talluto Scuola “Vittorio Veneto” Plesso Terrapelata Classe Iª A

2° Andrea Ballacchino Scuola “Rosso di S.Secondo” Classe 2ª C

3° Alice Lipani Scuola “G.Verga” Classe 2ª A

Menzione speciale per avere evidenziato con sensibilità e passione civile la figura di Letizia

Samy Marfoq Scuola “Rosso di S.Secondo” Classe 2ª B

Diana Mugavero Scuola “G.Verga” Classe 2ª D

Martina Infantolino Scuola “Pietro Leone” Classe 2ª B

Arianna Karol Nicoletti Scuola “Rosso di S.Secondo” Classe 2ª B

Alessandra Ciresi Scuola “Rosso di S.Secondo” Classe 2ª B

Lisa Argentati Scuola “G.Verga” Classe 2ª G

Seconda sezione scuola secondaria di secondo grado: vincitrici

1° Gaia Minnella Liceo Classico Linguistico e Coreutico “R. Settimo” IV C

2° Marta Marino Liceo Classico Linguistico e Coreutico “R. Settimo” IV C

3° Elena Lombardo Liceo Scienze Umane Classe III A.

Un ringraziamento particolare va alle Scuole che si sono impegnate con la collaborazione del personale docente nella promozione del Concorso:

Per le Scuole secondarie di secondo grado:

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “A. Manzoni – F. Juvara” Liceo Scienze Umane – Economico Sociale – Musicale

Liceo Classico Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo”

I.P.S.I.A. “Galileo Galilei”;

per le Scuole Secondarie di primo grado:

Scuola Media “Rosso di San Secondo”

Scuola Media “Giovanni Verga”

Scuola Media “Terrapelata”

Scuola Media “Pietro Leone”

Tutte le Scuole sono invitate a partecipare; a tutti/e coloro che hanno partecipato al Concorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Subito dopo la premiazione, sarà presentato il libro “Letizia era Letizia” di Marcella Geraci, a presentarlo la Professoressa Giovanna Fiume. Sarà un’ottima occasione per studenti e studentesse di saperne di più su Letizia, il suo tempo e la sua storia, che sono anche il nostro tempo e la nostra storia.

16 marzo 2019.

La responsabile del progetto Concorso “Lettere a Letizia”

Loredana Rosa