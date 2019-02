All News Caltanissetta. Conferenza della nona edizione del “Kalat Nissa Film Festival”. Non più in Sicilia ma nel Veneto per la mancata garanzia del sostegno economico del Comune By

Si è svolta oggi la conferenza stampa del 9 Kalat Nissa Film festival, presso la sede dell’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni di Caltanissetta.

Presenti alla conferenza Rosalia Sferrazza dello staff del Festival, cittadini, giornalisti ed associazioni partners come lo storico Vespa Club. Il Presidente dell’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni insieme con Laura Abbaleo, Salvatore Buccoleri, ed Angelo Gueli, componenti del Direttivo dell’Associazione, d’intesa con il Direttore Artistico del Kalat Nissa Film Festival Roberto Giacobbo ed il Maestro Ugo Gregoretti presidente onorario della manifestazione hanno annunciato alcune anticipazioni relative alla nona edizione del Festival internazionale del cortometraggio Kalat Nissa Film Festival. Questo il comunicato del Direttivo letto dal Presidente Fernando Barbieri:“Malgrado la volontà del Direttivo di mantenere la sede del Festival nella nostra città si è stati costretti dalle evenienze burocratiche a prendere una sofferta decisione, poiché il Festival alla data odierna, non potrà contare del contributo dell’Amministrazione Comunale come nelle precedenti edizioni. Per un festival di caratura internazionale è impensabile non avere la certezza della garanzia di un sostegno economico da parte del Comune ospitante che ne garantisca il regolare svolgimento. La programmazione del conferimento di un sostegno economico di un festival, conosciuto in tutto il mondo, che oramai può contare di una storicità di ben otto anni, in potenza avrebbe dovuto essere stata inserita in una previsione che non c’è stata. Dispiace in primis per la città, sempre partecipe e per tutti gli operatori economici e di servizi nisseni con i quali in questi anni abbiamo collaborato e che quest’anno non potranno partecipare al progetto del Festival e dispiace per tutti sponsors, poiché essendo cambiata la location non avranno sicuramente più interesse a confermare la loro adesione per la mancata ricaduta locale della

manifestazione. Il Kalat Nissa Film Festival per la nona edizione si svolgerà in sede diversa da Caltanissetta, nella città di Agordo provincia di Belluno. Non la Sicilia, ma il Veneto sarà la location della nona edizione del Kalat Nissa Film Festival. Ci si auspica di tornare a Caltanissetta per la decima edizione per festeggiare l’Anniversario dei dieci anni del Festival Kalat Nissa Film Festival, contando di poter tornare laddove tutto è nato e sperando di poter avere l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, enti ed imprenditori locali. Nel format della nona edizione del Festival nulla cambierà se non per la location e per la data che sarà il 25-26-27 Luglio 2019. Confermato anche per la 9 Edizione del Kalat il conferimento del premio “Miglior qualità sonora” per il corto con la miglior presa diretta, da parte del CESMA con la sponsorizzazione della LAMBDA srl. Si è quasi alla scadenza del bando del concorso e sono stati confermati i numeri dei partecipanti delle precedenti edizioni. E’ stato insignito dell’incarico anche un referente per l’Iraq ed i paesi mediorientali, Jubrail Abubaker, in aggiunta allo storico Michele Sità per i paesi Mitteleuropei e Marta Balzarro per l’Australia e l’Oceania. Il Festival anche quest’anno per la nona edizione del Kalat ha già stabilito tre date per la promozione cinematografica internazionale del Kalat on Tour in Australia, grazie alla collaborazione con la WA Dante Alighieri Society. Inoltre anche quest’anno il Festival è legato a due progetti Erasmus Plus in Polonia nel mese di Luglio e Novembre 2019 grazie alla collaborazione con le Associazioni partners: Filmforum e Kinographe”.