Eventi Caltanissetta. Evento promozione e cura dell'ambiente "Giornata Nazionale del Paesaggio 2019" al "King".









Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta Rosetta Cartella, Italia Nostra Sicilia, Coldiretti Caltanissetta e Campagna Amica, martedì 26 marzo hanno organizzato e celebrato “La “Giornata Nazionale del Paesaggio 2019” – Ambiente, mutamenti climatici, sostenibilità agroalimentare. L’evento ha avuto luogo nel plesso scolastico “Michele Abbate”. Sono intervenuti il presidente regionale di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni e il coordinatore provinciale di Campagna Amica – Coldiretti Claudio D’Agostino.

La dirigente Rosetta Cartella, nel discorso introduttivo alla manifestazione, ha affermato: “La Giornata Nazionale del Paesaggio è stata istituita con l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscano valori culturali ineludibili, premessa per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile. Occorre pertanto sviluppare nei giovani la consapevolezza di una coscienza civica, anche attraverso una imprescindibile sinergia scuola-famiglia. Gli studenti non devono acquisire solo contenuti e conoscenze rispetto all’ambiente ma, principalmente, bisogna promuovere e attuare un processo di alfabetizzazione ambientale, già a partire dalla tenera età, per la modifica di comportamenti e attitudini orientate verso la risoluzione dei problemi ambientali, risposta educativa per migliorare la qualità della vita di tutti”. Gli alunni del King, quindi, hanno assistito alla visione del film “The day after tomorrow” (L’alba del giorno dopo), con conseguenti interventi e riflessioni da parte degli studenti, del presidente regionale di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni, del coordinatore provinciale di Campagna Amica – Coldiretti Claudio D’Agostino, del maestro Salvatore Falegname e del dirigente scolastico Rosetta Cartella. Infine, nell’orto dell’Istituto Comprensivo “M. L. King”, è stata messa a dimora una bella pianta di ulivo, simbolo di vita e di pace, donata dalla Coldiretti Caltanissetta e adottata dagli alunni.