Caltanissetta. Janni: Chi stabilisce in questa Città cosa sia conforme al decoro urbano?

Chi stabilisce, in questa Città, cosa sia conforme al decoro urbano? Chi stabilisce cosa sia arredo, cosa sia architettura, cosa sia arte? Ma anche: chi stabilisce cosa sia un’offesa pubblica, un intralcio alla fruizione degli spazi collettivi, una porcheria? Perché queste domande?

Ecco: nell’immagine allegata (foto n.1) una bella veduta del centro storico di Caltanissetta. In primo piano due splendide sculture “abitabili” dell’artista Girolamo Ciulla

(https://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Ciulla). Sculture che si ispirano agli storici mensoloni antropomorfi di Palazzo Moncada (foto n.2). Tra le due sculture una sorta di minuscolo recinto in conci di pietra con al centro un vaso in plastica. A giustificare l’esistenza di questa “peculiare porcheria”, piccole piante e qualche fiore. Circa due anni fa denuncia questo “abuso”. Prendo atto che non è successo niente.

Anche se, più in basso, nel medesimo marciapiede di corso Vittorio Emanuele, il sig. Gruttadauria, fece dismettere, a sue spese, subito dopo il mio esposto, un analogo manufatto (foto n.3). Pertanto, chiedo all’Amministrazione Comunale di provvedere alla immediata dismissione di tale manufatto, che offende l’intelligenza e il buon gusto dei cittadini nisseni. Che offende le opere del nostro Girolamo Ciulla.

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia