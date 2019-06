Eventi Caltanissetta. La Fidapa nissena presenta il progetto “The last minute familiare” di

Domani pomeriggio (mercoledì 26 giugno) si svolgerà a partire dalle ore 17 presso la sala “Giuseppe Speciale” del museo diocesano di Caltanissetta un incontro per presentare il progetto, promosso dalla sezione nissena della Fidapa, “The Last minute familiare”.

“L’iniziativa progettuale – spiega Giovanna Ficarra, Presidente della sezione locale della Fidapa – ha lo scopo di eliminare gli sprechi alimentari, costituendo dei punti di raccolta dove i cittadini e le cittadine nissene potranno portare, conferendoli in appositi contenitori, i prodotti alimentari prossimi a scadenza, che verranno distribuiti alle mense delle parrocchie di San Domenico, Santa Flavia e San Paolo”.

Alla manifestazione prenderanno parte in qualità di relatori/trici: Marcello Speciale, biologo nutrizionista; Giuseppe Paruzzo, direttore della Caritas di Caltanissetta; Gabriella Savoja, responsabile della mensa “Casa Veronica” della chiesa di Santa Croce.

I saluti saranno invece affidati oltre che a Giovanna Ficarra, a Cettina Oliveri, Vice Presidente nazionale della Fidapa BPW Italy e a Cettina Corallo, Presidente della Fidapa Bpw Italy, distretto Sicilia.