Eventi Caltanissetta. La IIB del Liceo Classico “R.Settimo” presente alla Giornata Europea della Giustizia Civile di

La classe IIB dell’indirizzo Classico del Liceo “R. Settimo”, si è recata martedì 29 ottobre, con il docente Salvatore Patrì, al Palazzo di Giustizia per partecipare alla Giornata Europea della Giustizia Civile, per un’azione dal titolo “L’avvocato, il giudice, il cittadino”. Dopo i saluti istituzionali gli studenti hanno ascoltato con interesse il dott. Antonino Porracciolo, presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta e hanno partecipato alla simulazione di un processo civile su “Reintegra in possesso”.

L’attività, coordinata dalla Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, rientra fra le azioni legate all’ampliamento di Diritto ed Economia che la scuola offre al fine di stimolare la riflessione, anche in chiave orientativa, sulla Costituzione, sulle leggi dello Stato, sul ruolo e sul funzionamento delle Istituzioni. L’ampliamento è legato non solo all’approccio tradizionale alle discipline in questione, ma si prefigge di far sperimentare nei luoghi deputati come le leggi vengano applicate, in modo tale che lo studio assuma un taglio concreto ed operativo e divenga esperienza per i giovani che scelgono di intraprenderlo.