News Caltanissetta. La nissena Alessia Anzalone Campionessa Regionale Under 14 di





Splendida affermazione di Alessia Anzalone che con la maglia della Kondor Catania ha conquistato domenica ad Erice il titolo regionale under 14.

La quattordicenne atleta tesserata con l’Albaverde Caltanissetta in questa stagione è stata ceduta in “prestito giovanile U14” alla società catanese che ha creato una vera e propria “cantera” della Sicilia orientale raccogliendo il meglio delle ragazze di questa categoria.

Il risultato finale è stato un percorso netto di tutte vittorie fino all’ultima decisiva contro il Volley Palermo battuto nella gara che valeva il titolo per 3 a 1 dove Alessia Anzalone è stata decisiva.Grazie a questo successo la Kondor si è qualificata per le finali nazionali in programma tra due settimane a Venezia.

Continua quindi la tradizione di giovani talenti nisseni che si mettono in mostra in campionati regionali a testimonianza della vivacità dei nostri vivai.

In questa stagione la brava Alessia Anzalone, oltre a sobbarcarsi un paio di viaggi settimanali a Catania per allenarsi con la Kondor, ha continuato a giocare con l’Albaverde agli ordini di Fabrizio Montagnino con cui ha esordito in serie D, disputando anche i campionati territoriali under 18 e under 16, totalizzando 27 presenze nonostante un paio di infortuni che hanno messo a repentaglio la sua stagione.

La sua grande passione per la pallavolo, supportata dai suoi genitori che non hanno mancato di assecondarla nei suoi desideri, non le hanno comunque fatto trascurare lo studio con risultati lusinghieri.

“Ora ci aspettano le finali nazionali – ha commentato a fine gara vinta Alessia – il sogno continua!”

“I buoni risultati conseguiti da Alessia – ha dichiarato il presidente dell’Albaverde Sergio Montagnino – nascono anche dalla buona sintonia che si è venuta a creare con la Kondor e il suo ds Claudio Martinengo. Speriamo che questa prima collaborazione sia l’inizio di un percorso da e verso Caltanissetta su cui stiamo lavorando, anche grazie al supporto del nostro dirigente di riferimento Giuseppe Panebianco, e che potrebbe essere concretizzato nella prossima stagione.”