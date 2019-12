Eventi Caltanissetta. Legambiente “Sicilia munnizza free” l’Ecofocus “Educare al riciclo” di

Si terrà Venerdì prossimo, 13 Dicembre 2019, alle ore 9:30, presso l’aula magna dell’I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta, all’interno del progetto regionale di Legambiente “Sicilia Munnizza Free”, l’Ecofocus “Educare al Riciclo”.

Tale incontro vuole accendere i riflettori sul percorso virtuoso che l’Istituto “Mottura”, diretto dalla Dirigente Prof.ssa Laura Zurli, sta intraprendendo nella direzione della Raccolta Differenziata dei Rifiuti e della riduzione nell’uso della plastica usa e getta (bottigliette d’acqua, bicchieri e palettine di plastica, etc.).

In particolare durante l’incontro si relazionerà su due progetti che la scuola sta realizzando: “Green lifestiles” (Ref. Prof. Ivo Cigna) e “Etwinning – Lifelong bioeconomy” (Ref. Prof.ssa Cinzia Traina).

Durante l’Ecofocus interverranno: Fabrizio Licciardello (Sicil Grassi), Emma Schembari (Comieco), Ilaria Milazzo (Caltaqua), Santo Mirisola (Dusty), Giulia D’Asero e Daniele Territo (Consulta Provinciale degli Studenti).

Alla fine dell’incontro sarà anche inaugurata una stazione di raccolta di oli esausti.

Il 17 Gennaio 2020 Legambiente terrà invece a Caltanissetta un Ecoforum provinciale per parlare dello stato dell’arte dell’impiantistica nei territori d’ambito (SRR Caltanissetta provincia Nord e SRR Caltanisetta provincia Sud), per parlare dei dati di raccolta differenziata e per premiare Comuni, Aziende e Scuole della provincia che meglio si stanno muovendo per la decarbonizzazione e per la messa in atto di processi virtuosi di sostenibilità ambientale.