News Caltanissetta. Luca Miccichè è il nuovo Vice Presidente della Pro Loco. Curerà anche il settore giovanile di

Sarà Luca Miccichè a curare il settore giovanile della Pro Loco ed a ricoprire la carica di Vice Presidente in affiancamento ad Antonio Locelso.

Un incarico dato all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Pro Loco quale riconoscimento dell’impegno costante che Luca Miccichè ha profuso nelle attività della Pro Loco. Proveniente dal Servizio Civile dove ha svolto e svolge anche un ruolo di guida dei giovani che ogni anno sviluppano i progetti proposti dall’UNPLI alla Pro Loco, cura anche l’organizzazione dell’informazione ai media delle attività svolte in città attraverso le pagine Facebook ed Instagram.

Nisseno, nato il 12/5/1992, frequenta un corso di studio universitario in Economia Aziendale e Management

ed ha l’hobby della fotografia. Componente del Direttivo della Pro Loco già da due anni ha saputo guadagnarsi la fiducia di tutto il comitato direttivo ed è punto di riferimento e speranza per il futuro di tutti i soci della Pro Loco.

Nell’auguragli buon lavoro, il Presidente ha auspicato un avvicinamento dei giovani alla Pro Loco affinchè il territorio possa beneficiare di nuove energie e nuove idee per il bene della città.