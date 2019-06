Politica Caltanissetta. Macaluso (Fratelli d’Italia): analisi e riflessioni post voto amministrative ed europee di

Prendendo spunto dalle riflessioni politiche altrui, mi sembra giusto e doveroso in qualità di cordinatore cittadino di Fratelli D’Italia, fare un’analisi del voto sia per quanto riguarda le amministrative sia per le consultazioni Europee. Le amministrative locali, mi hanno visto impegnato in prima persona, raggiungendo un discreto numero di voti (circa 200)risultando il primo di Fratelli D’Italia ed il terzo della lista, quest’ultima formata dall’unione con gli amici di Sicilia Vera; scelta rilevatasi giusta per il raggiungimento del quorum, obbiettivo che ci eravamo prefissati.

Numeri abbastanza soddisfacenti nonostante le difficoltà della competizione e del poco radicamento del partito Fratelli D’Italia in città, dato che io e la mia squadra siamo scesi in campo solo a Luglio 2018 e quindi abbiamo avuto poco tempo per costruire in maniera importante una classe dirigente disposta a metterci la faccia e battersi per i valori che contraddistinguono il partito. Nel periodo citato molti avevano abbandonato polemicamente il partito per incomprensioni con il gruppo provinciale, lasciando solo macerie.

Noi, utilizzando tutti i modi a nostra disposizione, abbiamo cercato di farci conoscere organizzando raccolte firme in più posti della città, facendo questionari,aprendo una sede di partito sperando diventasse punto di riferimento di chi si riconosceva nei valori di destra, organizzando dibattiti e molto altro ancora. Il risultato finale, anche se non fattivo, ci ha incentivato a continuare a fare del nostro meglio, continuando a lavorare per il partito e magari pensare in grande per il futuro di Fratelli D’Italia nella nostra città.

Per quanto riguarda le Europee, il partito ha raggiunto il 5% a Caltanissetta, sicuramente sotto la media nazionale ma certamente risultato importante; crescendo rispetto alle nazionali di un anno fa, quando Fratelli D’Italia raggiunse il 4,36 all’epoca considerato eccellente nonostante ci fossero esponenti di Diventerà Bellissima candidati con noi.

A questo punto, penso sia necessario partire dal risultato di queste ultime Europee senza protagonismi di alcuno, allargando più possibile ai giovani e a chi ha voglia di mettersi in gioco, facendo opposizione costruttiva all’amministrazione appena insediata, segnalando e facendoci promotori di disagi e tematiche attinenti al territorio.

Sperando, anzi ne sono sicuro, di poter contare sui consiglieri eletti nel centro destra dato la qualità e la competenza degli stessi.

Per concludere ringrazio particolarmente l’onorevole Carolina Varchi che dal primo momento ci è stata molto vicina ed è sempre stata disponibile nonostante fosse impegnata in prima persona nella competizione Europea.

Fabrizio Macaluso presidente cittadino Fratelli d’Italia.