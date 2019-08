Eventi Caltanissetta. “Migrantes: periferie mediterranee” iniziativa sul tema delle migrazioni di

Si terrà sabato 24 agosto in piazza Mercato Grazia a partire dalle 18:30 l’iniziativa sul tema delle migrazioni da e per Caltanissetta. L’evento, dal nome “Migrantes: periferie Mediterranee” nasce dalla collaborazione di studenti fuori sede, migranti, operatori dell’accoglienza e volontari di organizzazioni non governative. L’intenzione è quella di riscoprire le somiglianze dietro le nostre storie di migrazione, cercando un “fil rouge” tra esperienze di vita apparentemente diverse e lontane tra loro.

La nostra isola e la nostra città di migrazioni se ne intendono. Vandali, ostrogoti, bizantini, musulmani – tribù e imperi hanno trovato in Sicilia porti aperti da tempi di cui abbiamo perso memoria. Affacciata sulla striscia di mare in cui si combatte una delle battaglie umane più cruciali del nostro tempo, Caltanissetta e la regione che la ospita sono troppo spesso considerate la periferia degli interessi del potere politico ed economico.

I dati diffusi pochi giorni fa dall’associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno mettono in luce un vero e proprio esodo dal Sud Italia verso il più prospero Nord: si tratta di un’emorragia di ben 2 milioni di persone in 15 anni. Gli stessi trend si riflettono sul livello locale. A Caltanissetta, 7 persone su mille fanno i bagagli per trasferirsi altrove. Allo stesso tempo, 5 dei suoi abitanti su cento sono di origine straniera, confermandosi come bacino di storie, persone e culture diverse.

“Migrantes: periferie mediterranee” intende mettere a fuoco il tema delle migrazioni in entrata e in uscita da Caltanissetta attraverso le testimonianze di ospiti significativi ed enti del terzo settore, tra cui Mediterranea, l’associazione I Girasoli, l’Arci, la Rete degli Studenti Medi e il Circolo Aut. Gli invitati prenderanno parte a una tavola rotonda per interrogarsi sul ruolo della nostra città rispetto ai più importanti flussi migratori del nostro tempo e sulla necessità di riscoprirsi luogo d’approdo, solidarietà e accoglienza.

L’iniziativa prevede, alle ore 18:30, un’assemblea collettiva in cui i partecipanti si confronteranno sui temi sollevati. Tra gli ospiti, interverranno: Fausto Melluso per Mediterranea, i rappresentanti dell’associazione I girasoli, Giuseppe Montemagno per Arci Caltanissetta. Alle 20:30 seguirà una cena sociale multietnica “potlach”, in occasione della quale ognuno porterà pietanze o piatti tipici da condividere con gli altri. L’evento si concluderà con un momento di festa con musica live.