Caltanissetta. Movimento “Un’Altra Storia”: incontro educativo per “Una Sicilia più bella con meno rifiuti”

Domani,venerdì 22 novembre,il movimento Un’Altra Storia realizza un incontro educativo sul tema “Una Sicilia più bella con meno rifiuti”. Grazie alla disponibilità dei responsabili dell’Istituto comprensivo “ Vittorio Veneto “ di Caltanissetta tutti gli studenti delle diverse classi, insieme i loro genitori, avranno la possibilità di discutere su come eliminare i rifiuti in maniera intelligente, su come tener puliti i nostri territori, sulla necessità di riutilizzare e donare ciò che è in disuso, anziché eliminarlo.

Particolare attenzione verrà posta alla questione del cibo, un terzo del quale viene eliminato ancora commestibile, mentre molti dei nostri concittadini hanno una grave difficoltà ad averne nelle proprie tavole.

“Viviamo in una regione che ha tariffe di pagamento Tari ben più alte rispetto alla media nazionale, mentre solo un chilo di rifiuti su cinque viene differenziato” – afferma Gianfranco Cammarata, componente del Gruppo di servizio di Un’Altra Storia, il quale domani tratterà l’argomento all’interno dell’Ist. “Vittorio Veneto“.

I lavori saranno aperti dal prof Mario Cateno Cassetti, dirigente scolastico , il quale si è detto particolarmente soddisfatto che l’iniziativa venga svolta all’interno della scuola che dirige.

Sono previsti tre cicli della durata di un’ora ciascuno, a partire dalle 9 del mattino, per assicurarne l’ascolto a ogni livello scolastico dell’istituto.

