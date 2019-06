Politica Caltanissetta. Raddoppio SS640, Aiello (LEGA): “Sindaco e M5S evitino speculazione politica”. di

“Lega contraria all’emendamento M5S perché istituiva una tassa per creare un fondo. La soluzione individuata dalla Lega è più seria, verrà inserita nel DL crescita. L’accordo è già stato trovato. Il M5S ed il Sindaco evitino per favore la speculazione politica, fin’ora chi è stato a fianco dei creditori CMC è stato soprattutto l’On. Alessandro Pagano con soluzioni concrete trovate in Consiglio dei Ministri” – così il Consigliere Comunale e Responsabile Provinciale della Lega replica al Sindaco Gambino in merito alla vicenda raddoppio SS640.