Cronaca Caltanissetta. Sorbetto: il principio della sussidiarietà ci salverà di

Il principio di sussidiarietà è regolato dall’articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarità”. La legge Regionale N° 5/2009, promulga le norme per il riordino del Servizio sanitario regionale Sicilia. L’articolo 9 comma 8 così recita: in ogni Azienda del Servizio sanitario regionale è istituito, senza alcun onere economico aggiuntivo, un “Comitato consultivo” composto da volontari e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell’ambito territoriale di riferimento. Il Comitato consultivo esprime pareri non vincolanti e formula proposte al direttore generale in ordine agli atti di programmazione dell’Azienda, all’elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni anno una “relazione” sull’attività dell’Azienda ecc. La collaborazione operativa che ne deriva produce effetti positivi in almeno tre direzioni: la probabile maggiore efficacia degli interventi nell’affrontare i problemi della comunità; l’essere espressione di virtù civiche che testimoniano la preminente corresponsabilità di tutti nei confronti dei “beni comuni”; aiuta l’azienda ad interpretare la propria funzione che è pubblica non perché è “interesse dello Stato” ma perché utile alla società, rapportandosi meglio alle esigenze della collettività. E pensare che la storia italiana è piena di esempi di autentica sussidiarietà! A Caltagirone vengono fondate le prime Case rurali e cooperative; a Firenze nacquero le Corporazioni delle Arti per assistere i poveri ecc. Il principio di sussidiarietà non deve trovarci presenti ogni qual volta c’è da “sostituire” oppure ancora peggio c’è da “risparmiare”. L’autentica sussidiarietà si realizza solo nella corresponsabilità e nell’equa distribuzione dei ruoli, tutti a servizio della promozione di ognuno nel rispetto e per la tutela della libertà e della dignità di ciascuno.