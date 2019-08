Cronaca Caltanissetta. Sorbetto: Le vittime civili di guerra raccontata ai ragazzi di

L’associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, rappresenta e tutela 120.000 tra mutilati ed invalidi civili di guerra, vedove, orfani e altri famigliari di caduti civili per fatti di guerra. Oggi l’Associazione, oltre ai tradizionali compiti di tutela della categoria, è particolarmente attiva nella promozione della cultura della pace, attraverso la valorizzazione del ricordo dei Caduti e il rafforzamento della solidarietà nei confronti di tutti i civili colpiti dalle vicende belliche. Per tale motivo, l’ANVCG promuove e sostiene ogni iniziativa diretta al consolidamento della pace, alla cooperazione e all’amicizia tra gli Stati, alla cessazione dei conflitti ed alla informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica in Italia e nel mondo sui tragici effetti delle Guerre sulle popolazioni civili. La Seconda guerra mondiale è stata il più grande e disastroso conflitto della storia umana. Partiamo dunque dalla Sicilia, con l’approssimarsi dell’invasione decisa a Casablanca divenne un crescendo di morte e distruzione: il 9 maggio ‘43 ben 500 fortezze volanti devastarono diversi quartieri del centro storico di Palermo a ridosso della cattedrale (alcuni dei quali, peraltro, mai più ricostruiti); il 9 luglio toccò a Caltanissetta. Si era alla vigilia dello sbarco; il massacro venne così incredibilmente accompagnato dal lancio di volantini dagli stessi bombardieri dell’Air Force statunitense: “Siciliani, l’ora della liberazione è vicina…”. I colpi più duri alla nostra storia furono tuttavia inferti dagli alleati, con bombardamenti che solo ad una analisi superficiale possono apparire scriteriati – quando non assurdi – ma che in realtà rispondevano a una logica terroristica che non avrebbe potuto essere più spregiudicata, finalizzata com’era a provocare la ribellione delle popolazioni in tal modo martirizzate nei confronti dei capi che le avevano cacciate in guerra. Nei vari bombardamenti perirono 352 civili (351 secondo altra fonte oppure 360 secondo l’ANVCG della sezione nissena), di cui 100 bambini, su un totale di 750 vittime dell’intera provincia. Auspico che si faccia chiarezza sul reale numero delle vittime nella sola Caltanissetta, visto che nel Sacrario Vittime Civili di Guerra i nomi sono 350. Le commemorazioni, le celebrazioni, le ricorrenze, servono per ricordare a non dimenticare il passato, a non dimenticare di avere a cuore le sorti del mondo presente e di cercare per quanto possibile di migliorarlo.

Carlo Sorbetto