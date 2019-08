Cronaca CISL. Gallo: Il Piano Zes è una grande opportunità per Agrigento, Caltanissetta ed Enna di

La regione accelera sulle Zone economiche speciali definendo i territori che potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal piano. Il pacchetto di misure è volto a creare occupazione e a riconvertire aree depresse della Sicilia. Fra queste rientrano alcune zone del territorio di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Nel perimetro disegnato dalla regione vengono privilegiate le aree industriali, portuali, retroportuali, aeroportuali e centri intermodali. “Il piano Zes è una grande opportunità per i territori nei quali siamo quotidianamente impegnati – dice Emanuele Gallo, segretario generale della Cisl di Agrigento, Caltanissetta, Enna -. Il progetto prevede investimenti nell’area industriale di Gela in quella di sviluppo industriale di Enna e Caltanissetta. Il porto di Licata, l’area industriale di Aragona- Favara, il porto e il retroporto di Porto Empedocle sono invece inseriti nel territorio di Agrigento.

“In zone che da tempo soffrono carenza d’investimenti e azioni specifiche, dove il livello di povertà relativa raggiunge oltre il 50% e i livelli di disoccupazione su tutte e tre le province toccano percentuali altissime, il piano Zes – continua Emanuela Gallo – può rilanciare l’economia, creare posti di lavoro che diano respiro e possano arginare il fenomeno dell’emigrazione che al sud è copiosamente ripreso come conferma il recente rapporto Svimez. Le aree interessate – spiega Gallo – potranno godere del credito d’imposta sugli investimenti e sostenere un piano di nuove assunzioni con sgravi contributivi. Anche sul fronte della burocrazia si potranno avere miglioramenti sui tempi con procedure autorizzative alquanto veloci. Come Cisl continueremo a seguiremo con particolare interesse l’iter del piano Zes”.