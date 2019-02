Politica Congresso di Diventerà Bellissima: Musumeci si allontana da Salvini e Meloni. Durissimo j’accuse ad alcuni deputati della sua maggioranza By



Il governatore Nello Musumeci si allontana dai “sovranismi” di Lega e Fratelli d’Italia e per le Europee non schiera formalmente il suo movimento Diventerà Bellissima. E tiene, anche, un discorso durissimo contro alcuni deputati della sua maggioranza che lo ricattano: “Non vi considero, me ne frego. Non cedo ai vostri ricatti, non minaccio le dimissioni per questo: se le presenterò, i deputati lo sapranno a cose fatte. Lo dico con chiarezza: il nostro problema non è l’opposizione, ma i nostri deputati”. Convocato a Catania il congresso regionale, Musumeci traccia la linea dopo le divergenze interne tra l’area dell’assessore Ruggero Razza, che ha lavorato più al dialogo con la Lega e ancora prima con i 5 stelle, e il senatore Raffaele Stancanelli, che invece da mesi lavora al listone unico per le Europee con Fratelli d’Italia. E gela entrambi, per certi versi, chiudendo ai sovranismi sia della Lega sia di Fratelli d’Italia. “Stiamo diventando un soggetto politico nuovo e in questi quattro anni siamo cresciuti – dice Musumeci – nonostante qualche alleato ci abbia guardato male quando siamo nati. Noi dobbiamo andare oltre e guardare avanti: dobbiamo guardare a un bacino che finora non è stato con noi e che il centrodestra non è stato capace di intercettare. Siamo stati capaci di frenare comunque il grillismo dilagante, senza alcuna storia alle spalle”. Musumeci lancia messaggi chiari: “Spero che Salvini metta la stessa forza per dire no alla Tav per dire sì al Ponte sullo Stretto, il mio amico Salvini sa benissimo che questa è un’opera essenziale per la Sicilia. Poi sull’autonomia differenziata: nessun timore, ma il Nord senza il Sud non va da nessuna parte, perché l’Italia è una. Non possiamo aderire al sovranismo, come ho detto anche ai miei amici di Fratelli d’Italia. Noi non siamo europei perché italiani, noi siamo italiani perché europei. Il sovranismo nazionale è in conflitto con gli interessi della Sicilia, perché si rischiano isolazionismo e protezionismo. Noi dobbiamo lavorare per cambiare questa Europa, la Sicilia è Europa e non può uscire da questa dimensione”.

Fonte(Repubblica.it)