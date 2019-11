News Consulta Giovanile: Approvazione DDL Regionale e Coordinamento Provinciale di

Si è tenuta venerdì 15 Novembre, a Palermo presso la Sala De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa, l’Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane che ha visto come tema principale l’approvazione all’ARS del Disegno di Legge sulla Consulta Giovanili Regionale.

Un risultato storico per le politiche giovanili in Sicilia che dà merito al lavoro svolto dalle realtà territoriali formatesi nei primi mesi del 2018 e che oggi, tutte quante insieme, fanno rete con lo scopo di dare risalto ai progetti dei giovani dell’Isola. Per tali ragioni, si è deciso ad unanimità durante l’Assemblea di creare un percorso che vede sia la realizzazione di linee programmatiche per i prossimi 4 anni e che porterà la nascita di coordinamenti Provinciali arrivando nei primi mesi del 2020 alla concretizzazione di quanto approvato dall’ARS.

Più di un centinaio i giovani presenti, con delegazioni da tutte le 9 provincie Siciliane; tra questi per la provincia di Caltanissetta hanno aderito le Consulte Giovanili di Gela, di Niscemi e le delegazioni giovanili di San Cataldo e Sommatino.

Presenti per Gela, Alice Aldisio, Orazio Alario, Josephin Martines, Renzo Cacciatore e Martina Rinzivillo, per San Cataldo, Vincenzo Siracusa e Gregory Riggi, per Niscemi, Sergio Cirrone, per Sommatino, Gero Palermo.

“Adesso che si ha la consapevolezza del progetto territoriale che si vuole intraprendere, ci organizzeremo per creare nella Provincia di Caltanissetta un percorso univoco nelle politiche giovanili che darà risalto al lavoro delle Consulte Giovanili e di tutte le realtà presenti” hanno affermato durante l’Assemblea.

In una nota, il presidente dell’Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane, Alessandro Magistro esprime la sua soddisfazione:”Siamo orgogliosi del lavoro svolto fino ad oggi, andremo avanti perché anche stavolta il merito paga sopra ogni cosa”

Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane Consulta delle Politiche Giovanili del Comune di Gela Consulta delle Politiche Giovanili del Comune di Niscemi Delegazioni Giovanili di San Cataldo e Sommatino