Conviviale tra compagni di scuola. La rimpatriata dei “Carusi Santaluciani” anno 1957

Nei giorni scorsi si è svolta una bella rimpatriata tra i compagni di scuola elementare” Santa Lucia”.

Era il 1957 quando i componenti della classe completavano il loro primo percorso di studi, si sono lasciati per percorrere singolarmente strade diverse. Non è la prima volta che ci riuniamo, dice Nello Ambra, promotore assieme a Toto Natale dell’iniziativa, il primo incontro avvenne Il 10 maggio 1987 a distanza di 30 anni dalle scuole elementari, dove fu importante la collaborazione di Peppe Stringi è Totò Tumminelli, quest’ultimo purtroppo ci lascio’ pochi mesi dopo.

Fu una conviviale indimenticabile, ci siamo rivisti cresciuti , padre di figli, chi impiegato,chi medico,chi agente di commercio, chi magistrato,chi insegnante, chi sottufficiale della G.D.F e chi altro. Eravamo in 38, mancavano solo quei pochi che non riuscimmo a rintracciare, vennero compagni da molte regioni d’Italia, Gaetano Maraia venne appositivamente dall’America centrale (COSTA RICA), erano presenti, ultraottantenni, il nostro amato maestro Ennio Leonardi (nonostante era molto generoso con gli schiaffi, quando sbagliavamo, gli volevamo molto bene, era tra i pochi che non usava mai la bacchetta, per noi fu un maestro di vita, personalmente devo molto a lui), e la direttrice, dot.sa Angilella Traina, purtroppo anche loro dopo pochi mesi ci lasciarono. La seconda rimpatriata è avvenuta a distanza di altri 30 anni esatti, il 10 maggio 2017, questa volta ci siamo rivisti pensionati e da nonni, o da bisnonni come Michele Tomasella, apprezzato chef e maestro dell’arte pasticcera. In quella occasione vi è stato un bel fuori programma, mi è venuta l’idea di regalare a tutti una trottola e ci siamo messi a giocare a STRUMMULA, sembravamo i bambini di 60 anni fa, nessuno di noi aveva perso la parte “Peter Pan”che c’è in noi.

Siamo stati doppiamente contenti perché siamo riusciti questa volta a rintracciare gli assenti di 30 anni fa, vi è stato il commosso abbraccio con i compagni con i quali non ci vedevamo da 60 anni, ossia: Felice Lopiano da Gela, Vito Passalacqua e Luigi Strazzeri da Palermo, tanti gli aneddoti che ci siamo raccontati. Nella bella terza rimpatriata dei giorni scorsi,

(purtroppo diversi compagni ci hanno lasciati) ,prosegue Nello Ambra, non sono mancati tanti simpatici aneddoti e il solito”cazzeggio”. Vi era la presenza, con le rispettive mogli,

Peppe Baglio, Peppe Bennardo ,Gigi Bongiorno venuto da Reggio Calabria, Lillo Cirlingi, Rudy Maira, Gaetano Maraia venuto ancora una volta appositivamente dall’America, Toto’ Natale, Pietro Scalia, Michele Tomasella, Felice Vinciguerra ed il sottoscritto. Erano assenti,in quanto fuori sede Renato Di Natale ,Giancarlo Fornaia e Mario Sposito.

Da 30 anni il motto dei

“Carusi Santaluciani” e “COMPAGNI IERI,AMICI OGGI”.

Alla prossima.