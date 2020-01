Sport Coppa Sicilia. Albaverde – Pallavolo Zafferana 0 – 3 (19/25; 20/25; 18/25) di

Disco rosso per l’Albaverde che vede interrotto sul nascere il suo cammino in Coppa Sicilia da un solido Zafferana che si impone al PalaCannizzaro in tre set.

Gara bellissima e intensa fino a quasi tutto il primo parziale dove si è vista una pallavolo da serie superiore, poi il livello si è abbassato ma i numerosi spettatori hanno comunque potuto assistere ad un incontro con tanti scambi spettacolari.

Ha vinto lo Zafferana forte di una ottima organizzazione difensiva e bravo ad approfittare dei momenti in cui l’azione delle padrone di casa ha perso di incisività.

Dal canto suo l’Albaverde ha pagato la mancanza di capacità di modificare in corso d’opera le proprie soluzioni in attacco, messa sempre in difficoltà dalla formazione catanese che ha, per esempio, sempre preferito opporsi senza muro alle schiacciate “sporche” provenienti dal campo avversario difendendo ad oltranza e costringendo spesso le nissene all’errore dopo ripetuti attacchi mai decisivi.

I punteggi finali sono stati abbastanza netti ma la durata dell’incontro (1 ora e 24 minuti di gioco effettivo) testimoniano il grande equilibrio che ha caratterizzato buona parte della gara.

Da segnalare che in casa Albaverde, per quel che riguarda la formazione scesa in campo, abbiamo assistito all’esperimento di Angela Mosca opposto con compiti difensivi e agli ingressi emozionali, ma brevi e quindi inutili come test di rendimento, delle giovanissime Milazzo, Asia Montagnino e Fiandaca con queste ultime due all’esordio assoluto in questa stagione con la squadra maggiore.

Archiviata comunque senza troppi rimpianti la Coppa Sicilia sabato prossimo riprende il campionato con la voglia di continuare ad inseguire il sogno della serie B.

Di seguito la formazione e le realizzatrici dell’Alabaverde:

Albaverde: Mosca, Erba (K) 5, Montagnino C. 1, Montagnino A., Fiandaca, Milazzo, Ferraloro 5, Romeo 4, Vizzini 12, Marino 13, Tilaro (L1). NE Cutaia, Nicosia (L2). All. Di Mario