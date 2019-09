Politica Delia. Apre “Sportello Verde” presso la sede municipale che ha come obiettivo la fornitura di servizi agli operatori agricoli di

Apre “Sportello Verde”, istituito presso la sede municipale, grazie ad un accordo di collaborazione stipulato tra l’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta, e il Comune di Delia. L’accordo avrà la durata di due anni .

Lo sportello ha come obiettivo la fornitura di servizi agli operatori agricoli per la valorizzazione delle filiere presenti sul territorio, in continuità con l’ex Ufficio Intercomunale Agricoltura (UIA) del Comprensorio di Delia.

“Il nostro territorio – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – è altamente vocato all’agricoltura e questa rappresenta il settore trainante della nostra economia. A breve si concluderà l’iter burocratico per il riconoscimento Igp della “Pesca di Delia”. Concedere gratuitamente i locali comunali per ospitare l’UIA in precedenza e ora lo Sportello Verde, è stato quindi un adempimento conseguenziale per l’amministrazione comunale”.

Lo Sportello Verde utilizzerà per il suo funzionamento due funzionari direttivi e una collaboratrice, personale, questo, incardinato nelle UU.OO della sede centrale dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta.

Presso lo Sportello Verde si possono presentare domande d’aiuto relative al PSR Sicilia 2014/20120 ed anche chiedere l’assegnazione di carburante per uso agricolo, usufruire dei corsi di formazione organizzati dalla struttura per il rilascio e il rinnovo di patentini fitosanitari. Gli utenti potranno presentare qualsiasi istanza, comunicazione, richiesta o segnalazioni, allo Sportello che provvederà a inoltrare agli uffici e servizi centrali.

Un ringraziamento è stato rivolto al dirigente generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, dottor Dario Cartabellotta, e al dirigente dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta, dottor Biagio Dimauro – da parte del sindaco Gianfilippo Bancheri e dall’assessore all’Agricoltura Antonio Gallo –

”per avere – hanno detto – permesso l’istituzione dello “Sportello Verde” a Delia, garantendo così la continuità di un servizio necessario e utile per gli operatori agricoli di Delia e dell’interland, favorendo in questo modo lo sviluppo rurale e dell’economia, e la valorizzazione delle aziende agricole del territorio”.

La ricezione del pubblico avverrà nei locali del Comune in via Cap. Lo Porto, 1, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 e il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.