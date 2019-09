Politica E’ Roberto Speranza il nuovo Ministro della Salute del Governo Conte bis di

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, non è stata riconfermata. L’esponente siciliana del M5S, infatti, sarà sostituita nel governo “Conte bis” da Roberto Speranza. Speranza è nato a Potenza il 4 gennaio 1979, il suo impegno politico inizia nella Sinistra Giovanile di cui sarà prima Segretario regionale e poi Presidente nazionale. Laureato in Scienze Politiche, poi consegue un Dottorato in Storia dell’Europa Mediterranea. Consigliere comunale nel 2004 e poi assessore all’urbanistica sempre a Potenza. Segretario regionale della Basilicata. Coordinatore della campagna nazionale di Pier Luigi Bersani per le Primarie del centrosinistra nel 2012. Nel febbraio 2017 esce dal Pd e fonda Articolo Uno-Mdp. Viene rieletto alla Camera dei Deputati nelle elezioni del 4 marzo 2018 nelle liste di Liberi e Uguali. E’ sposato ed ha 2 figli.