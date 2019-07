Eventi Esibizione nella Valle dei Templi di Agrigento della Fanfara dei Bersaglieri di Caltanissetta di

La Fanfara dei Bersaglieri di Caltanissetta, facente parte della sezione nissena dell’Associazione Nazionale Bersaglieri “Ten. Li Volsi”, venerdì scorso, 19 luglio, si è esibita nella Valle dei Templi di Agrigento nel corso della cerimonia d’apertura dell’anno sociale 2019/2020 del Distretto 108yb Sicilia del Lions Club International.

Il nuovo Governatore del Distretto, infatti, l’agrigentino Angelo Collura, ha fortemente voluto la presenza della Fanfara nissena già nota in diverse parti della Sicilia dove si è esibita numerosissime volte. Per il Lions non è la prima volta che la Fanfara nissena si esibisce: infatti nel precedente anno sociale, Governatore Vincenzo Leone di Castelvetrano, si è esibita nel corso dell’incontro calcistico di beneficenza “La partita dei Leoni”, svoltosi allo stadio di Siracusa.

Nel corso di quest’ultima esibizione, dopo l’inno della Corea del Sud, Paese di provenienza del Presidente Internazionale, la Fanfara ha suonato l’Inno Europeo (Inno alla Gioia di Beethoven) e l’Inno Italiano (Fratelli d’Italia di Mameli). Di seguito sono state eseguite delle Marce militari e tipiche dei Bersaglieri.

L’esibizione è stata applaudita da tutti i presenti, provenienti da tutti i luoghi sedi di Lions Club siciliani.

Al termina il Governatore Collura ha donato una targa ricordo al Presidente dell’ANB e della Fanfara, Enzo Falzone, che si è anche da poco insediato come Presidente del Lions Club Caltanissetta dei Castelli.

